Официально представлен модульный смартфон Fusion от HMD

Компания HMD официально представила свой новый модульный смартфон под названием Fusion.

Это устройство позволяет пользователям менять чехлы, превращая его в различные устройства, такие как игровая консоль, камерофон или защищённый кейс. Кроме того, пользователи могут создавать свои собственные модули с помощью 3D-печати.

Fusion поддерживает различные аксессуары, которые крепятся к задней части смартфона через специальный коннектор. Это позволяет добавлять функции, такие как беспроводная зарядка, дополнительная вспышка или даже джойстики для игр.

Смартфон также отличается высокой ремонтопригодностью. У него есть быстрый доступ к экрану, аккумуляторам и внутренним компонентам, которые можно будет купить через сервис iFixit. HMD обещает поддержку запчастей на протяжении 7 лет, что делает Fusion удобным в использовании на долгий срок.

Что касается характеристик, Fusion оснащён 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой 90 Гц. На передней панели находится 50-Мп селфи-камера, а на задней — основной модуль с двумя датчиками: 108 и 2 Мп.

Внутри устройства установлен 8-ядерный процессор Snapdragon 4 Gen 2, а также варианты с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Батарея ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Цена Fusion составит 249 евро (24 500 руб.), а дополнительные чехлы-аксессуары будут стоить от 39 евро (3900 руб.).