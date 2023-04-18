Официально представлен флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra с камерами от Leica

Xiaomi 13 Ultra действительно оказался революционным смартфоном для компании Xiaomi, ведь в нем установлена не только камера, разработанная при содействии Leica, но также экран с максимальной на данный момент яркостью.

Сегодня состоялась презентация камерофона Xiaomi 13 Ultra, помимо этого на масштабном мероприятии показали и другие гаджеты китайского производителя.

В Xiaomi 13 Ultra установили флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2 с передовой испарительной камерой, которая не только стала на 300% больше по сравнении с предшественником, но также получила микрооребрение для лучшего отвода тепла от процессора.



Смартфон будет предлагаться минимум с 12 ГБ оперативной памяти, также в продаже будут версии с 16 ГБ ОЗУ. Постоянной памяти установят 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Экран в новинке разработан китайской компанией TCL CSOT, причем в разработке участвовали специалисты Xiaomi.

В итоге они создали матрицу диагональю 6,73-дюйма с максимальной частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 2600 кд/кв.м.

На данный момент это рекордный показатель яркости во флагманских смартфонах, разрешение дисплея составляет 3200х1440 пикселей, а частота регулировки ШИМ составляет 1920 Гц.

Среди особенностей новинки стала новая антенна, которая способна принимать сигнал на максимум на всех частотах в независимости от положения смартфона и того как человек держит аппарат в руках.



На задней панели разместили четыре датчика изображения, все они получили разрешение 50 Мп и это модули IMX858, но разного физического размера, а вот основной датчик IMX989 формата 1 дюйм, что должно обеспечить очень качественные снимки в темное время суток.

Фокусное расстояние объективов 12, 23, 75 и 120 мм, причем в трех объективах диафрагма составляет F/1,8–1,9, а перископный объектив с диафрагмой F/3,0.

Питание смартфона обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Также в устройстве есть подэкранный сканер отпечатка пальца, USB 3.2 Type-C, защита IP68. Работает новика под управлением Android 13 с интерфейсом MIUI 14.

В Китае Xiaomi 13 Ultra будет предлагаться в конфигурациях 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ по цене $875, $945 и $1065.

Для Xiaomi 13 Ultra также разработан специальный комплект, который разработали специалисты Leica. Этот комплект позволяет из смартфона сделать удобную компактную цифровую камеру.

Для удобства использования смартфона в качестве камеры создан специальный чехол со специальным покрытием, беспроводную ручку для фотосъемки, которая позволяет удобно держать устройства в руках, переходное кольцо диаметром 67 мм, что позволяет присоединять внешний фильтр, а также в комплекте есть крышка объектива и ремешок.

За специальный набор в Китае придется заплатить $115.