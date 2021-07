Официально представлен дизайн Micromax In 2b

Micromax анонсирует смартфон Micromax In 2b 30 июля в Индии. Это будет четвертый серийный телефон от бренда после Micromax In Note 1, In 1b и In 1. В преддверии запуска компания выпустила видео-тизер, в котором раскрывается его дизайн и цветовые варианты.

Как видно из тизера, грядущий In 2b будет доступен в трех цветах: черном, зеленом и синем. На задней панели устройства находится модуль камеры прямоугольной формы, в котором расположены две камеры и светодиодная вспышка. Сканер отпечатков пальцев и решетка динамика также доступны на задней стороне устройства. На правом краю расположены кнопки регулировки громкости и клавиша включения.

Целевой страницы в Micromax В 2б теперь доступна на веб — сайте Micromax Индии. Листинг показывает, что он будет иметь дисплей с каплевидным вырезом. На странице указано, что устройство работает на игровом чипсете, который включает в себя графический процессор G52. В нем также говорится, что устройство поддерживается батареей емкостью 5000 мАч, которая обеспечивает 160 часов воспроизведения музыки, 50 часов в режиме разговора, 20 часов просмотра веб-страниц и 15 часов потоковой передачи видео без подзарядки.

Недавняя утечка показала, что Micromax In 2b будет оснащен 6,5-дюймовым ЖК-экраном HD +, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и системой с двумя камерами 13 + 2 мегапикселя. Устройство предложит пользователям 64 ГБ встроенной памяти, слот для карт памяти microSD и поддержку зарядки 10 Вт.

Источник — Astera.