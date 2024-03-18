Официально представлен дизайн и ряд ключевых характеристик Vivo X Fold 3 Pro

Компания Vivo готовится к выходу своей серии смартфонов X Fold 3, включая базовую модель и версию Pro. Вице-президент Vivo, Цзя Цзиндун, поделился информацией о серии X Fold 3, называя ее «самым тонким и легким» флагманским складным устройством. Устройства будут оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 3 и обещают высокую производительность. Предполагается, что модель X Fold 3 Pro будет первым складным телефоном с этим процессором.

Согласно утечкам, устройства серии X Fold 3 будут обладать ультратонким корпусом и легким дизайном. Ожидается, что они будут тоньше, чем самый тонкий смартфон в мире на данный момент. Основные экраны будут иметь диагональ 8,03 дюйма с разрешением 2K и пиковой яркостью 3000 нит, а внутренние экраны — 6,5 дюйма.

Важным элементом новых смартфонов будет камера, состоящая из основного модуля на 50 МП, сверхширокоугольного объектива на 50 МП и перископического модуля на 64 МП, все с поддержкой оптической стабилизации изображения. Также будет использоваться собственный чип обработки изображений V3 от Vivo.

Программное обеспечение устройств будет базироваться на OriginOS 4 на базе Android 14. Емкость аккумулятора составит 5500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 120 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

Предполагается, что цена базовой модели Vivo X Fold 3 составит около 7 999 юаней (1 113 долларов США), а X Fold 3 Pro — около 9 999 юаней (1 391 доллар США). Дата выхода устройств в Китае назначена на 26 марта.