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Официально представлен 110-дюймовый смарт-телевизор Huawei весом 95 кг

Автор На чтение 1 мин Просмотров 42 Опубликовано

Компания Huawei выпустила новый 110-дюймовый Smart TV V5 Max, который работает на HarmonyOS 4.5 и предлагает множество интересных функций.

Официально представлен 110-дюймовый смарт-телевизор Huawei весом 95 кг

Этот телевизор имеет огромный экран, который создает эффект погружения, и подходит для роскошных интерьеров. Его можно установить на стену или использовать с подставкой, правда весит этот телевизор 95 килограммов.

Дизайн устройства очень тонкий, с ультраузкой рамкой. Экран поддерживает разрешение Ultra HD 4K и частоту обновления 120 Гц, обеспечивая яркое и четкое изображение благодаря технологии Black Diamond. Она улучшает контрастность и цветопередачу, делая картинку более насыщенной и реалистичной.

Официально представлен 110-дюймовый смарт-телевизор Huawei весом 95 кг

Smart TV V5 Max работает на чипе Honghu Swan 900 с 8 ядрами и поддерживает 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. У него есть смарт-панель для видеозвонков и функция беспроводного управления.

Новая версия HarmonyOS предлагает функции для заботы о детях, удаленной помощи и возможность видеозвонков для 12 пользователей одновременно. В телевизоре также есть режимы для развлечений, такие как домашний кинотеатр и фитнес-центр.

Цена нового телевизора составляет 69 999 юаней или 917 000 рублей, его можно будет приобрести с 30 сентября.

 

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