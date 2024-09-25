Официально представлен 110-дюймовый смарт-телевизор Huawei весом 95 кг

Компания Huawei выпустила новый 110-дюймовый Smart TV V5 Max, который работает на HarmonyOS 4.5 и предлагает множество интересных функций.

Этот телевизор имеет огромный экран, который создает эффект погружения, и подходит для роскошных интерьеров. Его можно установить на стену или использовать с подставкой, правда весит этот телевизор 95 килограммов.

Дизайн устройства очень тонкий, с ультраузкой рамкой. Экран поддерживает разрешение Ultra HD 4K и частоту обновления 120 Гц, обеспечивая яркое и четкое изображение благодаря технологии Black Diamond. Она улучшает контрастность и цветопередачу, делая картинку более насыщенной и реалистичной.

Smart TV V5 Max работает на чипе Honghu Swan 900 с 8 ядрами и поддерживает 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. У него есть смарт-панель для видеозвонков и функция беспроводного управления.

Новая версия HarmonyOS предлагает функции для заботы о детях, удаленной помощи и возможность видеозвонков для 12 пользователей одновременно. В телевизоре также есть режимы для развлечений, такие как домашний кинотеатр и фитнес-центр.

Цена нового телевизора составляет 69 999 юаней или 917 000 рублей, его можно будет приобрести с 30 сентября.