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Официально опубликованные изображения vivo Pad демонстрируют чистый минималистичный дизайн

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Vivo Smart Devices на Weibo опубликовали несколько изображений vivo Pad — самого первого планшета компании, который, по слухам, будет выпущен в следующем месяце.

В сообщении забавно говорилось, что, поскольку босс запросил плакаты с продуктом в короткие сроки, все, что смогла сделать маркетинговая команда, — это несколько реальных изображений. Мы не жалуемся, так как набор изображений, пожалуй, является самым четким взглядом на планшет, который у нас был на сегодняшний день.

Официально опубликованные изображения vivo Pad демонстрируют чистый минималистичный дизайн

Официально опубликованные изображения vivo Pad демонстрируют чистый минималистичный дизайн

Официально опубликованные изображения vivo Pad демонстрируют чистый минималистичный дизайн

Официально опубликованные изображения vivo Pad демонстрируют чистый минималистичный дизайн

Официально опубликованные изображения vivo Pad демонстрируют чистый минималистичный дизайн

Официально опубликованные изображения vivo Pad демонстрируют чистый минималистичный дизайн

Начиная с задней части устройства, есть круглый модуль камеры, который, похоже, содержит как минимум два объектива внутри. Этот круглый модуль находится внутри другого острова — на этот раз прямоугольного. Информатор ранее заявил, что vivo, похоже, в этом году будет широко использовать круглые модули камер со своими будущими флагманскими телефонами, но, похоже, планшеты также будут использовать его. Кроме того, общая конструкция металлическая и квадратная, с прямоугольными краями.

Аксессуар для клавиатуры, как обычно, поддерживается vivo Pad, и, честно говоря, он выглядит очень вдохновленным Magic Keyboard, в которую вы можете вставлять iPad. У него есть клапан сзади, на который планшет может опереться, что позволяет использовать его как ноутбук.

Судя по официальным рендерам, vivo Pad будет доступен в небесно-голубом и космическом сером цветах. Планшет также поддерживает функции экосистемы, такие как привязка смартфона, беспрепятственная передача файлов и элементы управления мобильными приложениями.

Vivo Pad уже прошел сертификацию 3C с номером модели PA2170, что подтверждает мощность зарядного устройства 44 Вт.

Digital Chat Station ранее сообщила, что vivo Pad оснащен чипом Snapdragon 870, имеет ЖК-дисплей с частотой 120 Гц, поддерживает быструю зарядку 44 Вт и имеет аккумулятор емкостью 7860 мАч. Ожидается, что цена составит около 2000 юаней, а это означает, что планшет будет конкурировать с Xiaomi Pad 5, Honor Pad V7, Lenovo Xiaoxin Pad Pro и другими.

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