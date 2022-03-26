Официально опубликованные изображения vivo Pad демонстрируют чистый минималистичный дизайн

Vivo Smart Devices на Weibo опубликовали несколько изображений vivo Pad — самого первого планшета компании, который, по слухам, будет выпущен в следующем месяце.

В сообщении забавно говорилось, что, поскольку босс запросил плакаты с продуктом в короткие сроки, все, что смогла сделать маркетинговая команда, — это несколько реальных изображений. Мы не жалуемся, так как набор изображений, пожалуй, является самым четким взглядом на планшет, который у нас был на сегодняшний день.

Начиная с задней части устройства, есть круглый модуль камеры, который, похоже, содержит как минимум два объектива внутри. Этот круглый модуль находится внутри другого острова — на этот раз прямоугольного. Информатор ранее заявил, что vivo, похоже, в этом году будет широко использовать круглые модули камер со своими будущими флагманскими телефонами, но, похоже, планшеты также будут использовать его. Кроме того, общая конструкция металлическая и квадратная, с прямоугольными краями.

Аксессуар для клавиатуры, как обычно, поддерживается vivo Pad, и, честно говоря, он выглядит очень вдохновленным Magic Keyboard, в которую вы можете вставлять iPad. У него есть клапан сзади, на который планшет может опереться, что позволяет использовать его как ноутбук.

Судя по официальным рендерам, vivo Pad будет доступен в небесно-голубом и космическом сером цветах. Планшет также поддерживает функции экосистемы, такие как привязка смартфона, беспрепятственная передача файлов и элементы управления мобильными приложениями.

Vivo Pad уже прошел сертификацию 3C с номером модели PA2170, что подтверждает мощность зарядного устройства 44 Вт.

Digital Chat Station ранее сообщила, что vivo Pad оснащен чипом Snapdragon 870, имеет ЖК-дисплей с частотой 120 Гц, поддерживает быструю зарядку 44 Вт и имеет аккумулятор емкостью 7860 мАч. Ожидается, что цена составит около 2000 юаней, а это означает, что планшет будет конкурировать с Xiaomi Pad 5, Honor Pad V7, Lenovo Xiaoxin Pad Pro и другими.