Официально объявлена ​​дата запуска Xiaomi Mi MIX 4

После нескольких недель утечек Xiaomi наконец подтвердила дату запуска Mi MIX 4. Сегодня компания сообщила в сообщении Weibo, что Mi MIX 4 будет анонсирован в 19:30 (по местному времени) 10 августа. Согласно многочисленным сообщениям, устройство MIX следующего поколения станет первым смартфоном компании, в котором будет реализована дисплейная камера.

Событие запуска будет проходить только за день до события Samsung (11 августа), которое покажет прибытие нескольких таких продуктов, как Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy серия Watch4 и Galaxy Buds2. Предполагается, что помимо выпуска Mi MIX 4, Xiaomi может также анонсировать другие продукты, такие как серия Mi CC11, линейка Mi Pad 5 и MIUI 13.

Считается, что телефон Xiaomi с номером модели 2016118C, который недавно был замечен на китайских сертификационных платформах, таких как 3C и TENAA, может быть флагманом Mi MIX 4. 3C сертификации показали, что устройство может поставляться с 120W быстрой зарядки. Ходят слухи, что устройство также будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 70 или 80 Вт.

Список устройств TENAA показал, что оно может быть доступно в таких вариантах, как 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти. Отчеты предполагают, что его самый высокий вариант может предложить 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Ходят слухи, что компания может использовать решение Micron LPPDR5 uMCP на устройстве.

Само собой разумеется, что Mi MIX 4 продолжит предлагать поистине безупречный опыт, поскольку он будет оснащен экранной камерой . Из-за включения новой технологии селфи-камеры Mi MIX 4 может поддерживать только разрешение Full HD +. Однако ожидается, что он будет предлагать лучшее впечатление от просмотра, чем обычные панели 1080p.

Snapdragon 888 или более новый Snapdragon 888 Plus может находиться под капотом Mi MIX 4. Он может работать от аккумулятора емкостью 5000 мАч. Задняя камера телефона может включать 50-мегапиксельную основную камеру Samsung GN1s, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 48-мегапиксельный телеобъектив. Он будет поставляться с предустановленной Android 11 на базе MIUI 12.5. В недавнем отчете утверждалось, что он может иметь поддержку UWB и mmWave 5G.

Источник — Astera.