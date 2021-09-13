Официально объявлен запуск Xiaomi 11 Lite 5G NE

В сообщениях утверждалось, что Xiaomi 11 Lite 5G NE (New Edition), вероятно, станет официальным наряду с серией Xiaomi 11T и Mi Pad 5 на мероприятии по открытию 15 сентября для глобальных рынков. На выходных Xiaomi выпустила официальный тизер, намекающий на прибытие 11 Lite 5G NE.

Xiaomi объявила, что «Новый Lite появится» в 20:00 по Гринвичу 15 сентября. Это будет новая версия оригинального смартфона Xiaomi Mi 11 Lite 5G , дебютировавшая ранее в этом году. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире в различных социальных сетях компании.

Просочившиеся рендеры просочившихся рендеров Xiaomi 11 Lite 5G NE, которые были обнаружены на прошлой неделе, показали, что его дизайн будет почти идентичен оригинальной модели. Он имеет перфорированный дисплей спереди, боковой сканер отпечатков пальцев и квадратный модуль камеры сзади. Помимо цветов Vinyl Black, Tuscany Coral и Jazz Blue, ожидается, что он появится в новом белом цвете.

Технические характеристики Xiaomi 11 Lite 5G NE (по слухам)

Ожидается, что Xiaomi 11 Lite 5G NE позаимствует все свои характеристики у оригинального Mi 11 Lite 5G, который работал на чипе Snapdragon 780G . Отчеты показали, что 11 Lite 5G будет оснащен SoC Snapdragon 778G.

Ожидается, что в 11 Lite 5G будет установлен 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD + и частотой обновления 90 Гц. Он может содержать фронтальную камеру на 16 мегапикселей и блок с тройной камерой на 64 мегапикселя (основная) + 8 мегапикселей (сверхширокая) + 5 мегапикселей (макро).

Смартфон может предложить до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти. Он может потреблять энергию от аккумулятора емкостью 4250 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. В Европе он, вероятно, будет стоить около 329 евро, а в Индии — менее 25000 рупий. Отчеты показали, что он может быть переименован в телефон серии Xiaomi CC11 в Китае.