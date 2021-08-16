Официально объявлен запуск Redmi Note 10S Starlight Purple в Индии

Недавно смартфон Redmi Note 10S получил в Малайзии новый цветовой вариант «Starlight Purple». Эта версия телефона в настоящее время готовится к запуску в Индии.

Redmi Note 10S Starlight Purple, недавно выпущенный в Малайзии, стоит 899 малайзийских ринггитов (212 долларов США). В телефоне 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Если индийская версия также поступит с той же конфигурацией памяти, она должна стоить больше, чем текущая топ-модель 6 ГБ + 128 ГБ, которая продается по цене 15 999 фунтов стерлингов (216 долларов США) .

Помимо цвета, новый вариант Redmi Note 10S идентичен обычной версии с точки зрения характеристик функций. Следовательно, он имеет 6,43-дюймовый дисплей Super AMOLED, набор микросхем MediaTek Helio G95, 64-мегапиксельную установку с четырьмя камерами, два стереодинамика, рейтинг IP53, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт и многое другое.

Источник — Astera.