Официально объявлен запуск OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition

Слухи об OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition просачивался в последние месяцы. Еще в августе его даже планировали запустить в ближайшее время. Теперь, несколько недель спустя, OnePlus официально заявляет о появлении этого носимого устройства.

Предстоящие OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition станут третьим специальным вариантом первых умных часов OnePlus. Для тех, кто не знает, первыми двумя были Cobalt и Cyberpunk 2077. Первый был доступен в нескольких регионах, а второй — эксклюзивно для Китая.

Мы думаем, что новые OnePlus Watch должны появиться в магазинах перед праздничным сезоном Дивали, который стартует в первую неделю ноября.

Что касается спецификаций, мы ожидаем, что он будет иметь тот же набор функций, что и обычные OnePlus Watch . Но у него должен быть индивидуальный цвет корпуса и ремешок, как предложено на тизере.

Кроме того, ранее сообщалось, что эти умные часы будут поставляться с шестью настраиваемыми циферблатами на основе Хогвартса, печатью Хогвартса и печатью четырех домов Хогвартса (Гриффиндор, Слизерин, Хаффлпафф, Равенкло).

И последнее, но не менее важное: OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition должна стоить больше, чем стандартный вариант, который в настоящее время продается в розницу по 14 999 фунтов стерлингов.