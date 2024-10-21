Главная » Новости

Официально анонсирован смартфон Infinix HOT 50 Pro Plus с настройками JBL

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Infinix анонсировала новый смартфон HOT 50 Pro Plus, который позиционируется как самый тонкий гаджет с загнутым по бокам экраном. Устройство оснащено динамиками с настройками JBL и защитным стеклом Corning Gorilla Glass.

Официально анонсирован смартфон Infinix HOT 50 Pro Plus с настройками JBL

Смартфон имеет 120-герцевый загнутый дисплей и толщину всего 6,8 мм. Внутри установлен процессор MediaTek Helio G100, который работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а мощность быстрой зарядки достигает 33 Вт. Корпус устройства защищён по стандарту IP54, также предусмотрен подэкранный сканер отпечатков пальцев и два динамика, настроенные JBL.

HOT 50 Pro Plus получил сертификат TÜV Fluency, который гарантирует стабильную работу смартфона в течение пяти лет без проблем с производительностью.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.