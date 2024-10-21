Официально анонсирован смартфон Infinix HOT 50 Pro Plus с настройками JBL

Infinix анонсировала новый смартфон HOT 50 Pro Plus, который позиционируется как самый тонкий гаджет с загнутым по бокам экраном. Устройство оснащено динамиками с настройками JBL и защитным стеклом Corning Gorilla Glass.

Смартфон имеет 120-герцевый загнутый дисплей и толщину всего 6,8 мм. Внутри установлен процессор MediaTek Helio G100, который работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а мощность быстрой зарядки достигает 33 Вт. Корпус устройства защищён по стандарту IP54, также предусмотрен подэкранный сканер отпечатков пальцев и два динамика, настроенные JBL.

HOT 50 Pro Plus получил сертификат TÜV Fluency, который гарантирует стабильную работу смартфона в течение пяти лет без проблем с производительностью.