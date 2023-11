Официально анонсирован ремастер The Last of Us Part II для PS5

Компания Naughty Dog анонсировала обновленную версию игры The Last of Us Part II для PS5.

Ремастер выйдет 19 января 2024 года, как сообщается на сайте PlayStation. Игра получит множество графических и игровых улучшений: новые режимы геймплея, режим гитарных каверов, более качественный фоторежим и т.д.

Будут доступны два видеорежима — «Качество» с нативным 4К и «Производительность» с масштабированием до 4K. На телевизорах с VRR можно будет играть без ограничения кадров.

Владельцы оригинальной версии для PS4 смогут обновиться за $10, перенеся сохранения.

Анонс последовал спустя какое-то время после утечки изображений и трейлера ремастера в сеть.