Главная » Новости

Официально анонсирован новый среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy A24 4G

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Samsung скоро представит новую модель смартфона среднего уровня, это будет аппарат с поддержкой сетей четвертого поколения и процессором от компании MediaTek.

В ближайшее время ожидается презентация Galaxy A24 4G. Этот смартфон будет относиться к среднебюджетной категории, при этом у него не будет выдающихся характеристик.

По данным сетевых источников, которые раскрыли технические характеристики и изображения смартфона, в основе Galaxy A24 4G будет лежать процессор MediaTek Helio G99 с графическим ускорителем Mali-G57 MC2 и минимум 6 ГБ оперативной памяти.

В максимальной конфигурации Galaxy A24 4G получит 8 ГБ ОЗУ. Постоянной памяти предложат только 128 ГБ, но будет поддержка карт памяти.

Диагональ Super AMOLED экрана в устройстве составит 6,5-дюйма, его разрешение 2340х1080 пикселей, и в верхней части дисплея будет каплевидный вырез под фронтальную камеру с датчиком на 13 Мп.

На задней панели разместят три модуля на 50 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Работать новинка будет под управлением Android 13 с фирменным интерфейсом OneUI. Ожидается, что стоимость Galaxy A24 4G составит около 200 евро.

Официально анонсирован новый среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy A24 4G

Samsung Samsung Galaxy A24
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.