Официально анонсирован новый среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy A24 4G

Samsung скоро представит новую модель смартфона среднего уровня, это будет аппарат с поддержкой сетей четвертого поколения и процессором от компании MediaTek.

В ближайшее время ожидается презентация Galaxy A24 4G. Этот смартфон будет относиться к среднебюджетной категории, при этом у него не будет выдающихся характеристик.

По данным сетевых источников, которые раскрыли технические характеристики и изображения смартфона, в основе Galaxy A24 4G будет лежать процессор MediaTek Helio G99 с графическим ускорителем Mali-G57 MC2 и минимум 6 ГБ оперативной памяти.

В максимальной конфигурации Galaxy A24 4G получит 8 ГБ ОЗУ. Постоянной памяти предложат только 128 ГБ, но будет поддержка карт памяти.

Диагональ Super AMOLED экрана в устройстве составит 6,5-дюйма, его разрешение 2340х1080 пикселей, и в верхней части дисплея будет каплевидный вырез под фронтальную камеру с датчиком на 13 Мп.

На задней панели разместят три модуля на 50 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Работать новинка будет под управлением Android 13 с фирменным интерфейсом OneUI. Ожидается, что стоимость Galaxy A24 4G составит около 200 евро.