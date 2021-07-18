Представители китайской компании анонсировали презентацию флагманской линейки Huawei P50.

Презентация этих смартфонов состоится 29 июля, при этом их продажи планируется начать чуть позднее. В день анонса должны рассказать не только о моделях для китайского, но и глобального рынка.

По слухам, продажи новых Huawei P50 стартуют только в августе. 29 июля компания представит не только смартфоны, но и другие новы продукты, в том числе акустическую систему Sound X с обозначением Flamingо и FLMG-10.

Что касается смартфонов, то как ранее сообщалось, в них будут устанавливать процессоры Snapdragon 888 4G и Kirin 9000L, а максимальный объем оперативной памяти составит 8 ГБ.

Кроме этого, у смартфонов будет многомодульная основная камера, а одним из датчиков называют модуль на 50 Мп.