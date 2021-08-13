На недавнем мероприятии по запуску китайская компания Honor, которая в начале этого года стала независимым брендом, отделившимся от Huawei, представила свои новые устройства, в том числе флагманские смартфоны серии Honor Magic 3 и Honor Tab V7 Pro.

Сразу после презентации в интервью генеральный директор Honor Джордж Чжао сообщил, что офлайн-продажи компании составили более 70% от общего объема продаж. Это довольно интересная разработка, учитывая, что Honor в основном позиционирует свои устройства в среднем сегменте и была ведущей компанией по онлайн-продажам в Китае.

Учитывая, что большая часть продаж компании сейчас осуществляется через офлайн-магазины, Джордж Чжао говорит, что теперь Honor будет ускорять работу по расширению присутствия бренда на офлайн-рынке.

На пике популярности смартфоны под брендом Honor составляли около 16,7% рынка Китая. Однако в первом квартале 2021 года он упал примерно до 3 процентов, как раз после того, как компания отделилась от Huawei .

Однако теперь компания вернулась в тройку лидеров производителей смартфонов в своей стране, Китае, с долей рынка 14,6%. Не только в Китае, Honor также возобновила бизнес-операции примерно в 50 странах мира и теперь сосредоточена на восстановлении утраченной доли рынка.

Источник — Astera.