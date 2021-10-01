Office 2021 для Mac доступен 5 октября с новыми функциями совместной работы

Сегодня Microsoft объявила, что 5 октября выйдет Office 2021 для Mac с множеством новых функций. Набор приложений Office 2021, доступный на Mac, включает Word, Excel, PowerPoint и OneNote с опцией для Outlook.

Office 2021 включает в себя многие функции совместной работы, уже доступные подписчикам Microsoft 365, такие как совместное редактирование документов в реальном времени и доступ к Microsoft Teams для общения в чате и видеозвонков с другими. Microsoft описала дополнительные новые функции в документе поддержки , в том числе новые инструменты рукописного ввода, типы данных, функции, инструменты перевода и редактирования, анимационную графику, функции простоты использования и многое другое.

Версия Office для дома и учебы 2021 без подписки стоит в США 149,99 долларов США и включает доступ к Word, Excel, PowerPoint и OneNote для личного использования. Также есть Office для дома и бизнеса 2021 за 249,99 долларов, который включает в себя все для дома и учебы, а также Outlook и права на использование приложений в бизнес-целях.

Новые версии Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook и других можно также получить с подпиской на Microsoft 365 с ценой 6,99 долларов в месяц или 69,99 долларов в год для физических лиц и 9,99 долларов в месяц или 99,99 долларов в год для семей. .

Office 2021 будет доступен на Microsoft.com и в розничных магазинах по всему миру с 5 октября. Microsoft заявила, что Office 2021 будет поддерживаться в трех последних выпусках macOS, которые предположительно относятся к macOS Monterey, macOS Big Sur и macOS Catalina.