Согласно отчету IDC, поставки Chromebook и планшетов продолжили расти во втором квартале 2021 года. Несмотря на то, что спрос на эти две категории продуктов продолжает существовать, их рост может быть снижен в следующем квартале.

IDC сообщает, что поставки Chromebook во втором квартале 2021 года выросли на 68,6% г / г. С другой стороны, поставки планшетов увеличились только на 4,2% г / г. Их количество составило 12,3 миллиона единиц и 40,5 миллиона единиц соответственно.

Хотя последний квартал не установил никаких рекордов, как предыдущие кварталы, цифры достаточно сильные. Так почему же это могло повлиять на поставки? Ответ — «нехватка комплектующих».

По данным IDC, Chromebook по-прежнему пользуется большим спросом. Фактически, многие сделки в сфере образования все еще не завершены. Но, несмотря на это, OEM-производители начали отдавать приоритет ноутбукам с Windows с более высокой маржой из-за продолжающейся глобальной нехватки компонентов.

Кроме того, в отчете также говорится, что потребительский спрос на планшеты может снизиться намного быстрее, чем на Chromebook. Это должно вызывать большую озабоченность у таких OEM-производителей, как Xiaomi, realme, OPPO, OnePlus и vivo, которые, как ожидается, выпустят планшеты во второй половине 2021 года.

Как бы то ни было, по словам старшего аналитика IDC Ануропы Натараджа, для планшетов и Chromebook по-прежнему существуют широкие возможности в образовательном секторе. Развивающиеся рынки продолжают использовать планшеты Android, тогда как развитые рынки, такие как США и Канада, предпочитают Chromebook. Некоторые азиатские и европейские регионы в последнее время также начали склоняться к Chromebook.

Источник — Astera.