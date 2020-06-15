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Одноплатный компьютер Advantech MIO-5393 предложили с процессорами Intel

15.06.2020 19:44

Advantech разработала новый одноплатный компьютер, предназначенный для создания различных встраиваемых систем.

Новый компьютер создан на платформе Intel, а в основе платы лежит процессор Intel Xeon E-2276ME.

Компьютер под названием MIO-5393 может поставляться как с указанным Intel Xeon, так и Core i7-9850HE или Core i7-9850HL.

Все процессоры являются шестиядерными двенадцати поточными с частотой от 1,9 до 2,8 ГГц.

Одноплатный компьютер Advantech MIO-5393 предложили с процессорами Intel

MIO-5393 способен работать с 64 ГБ оперативной памяти тип DDR4-2400, а для установки ОЗУ есть два разъёма под модули SO-DIMM.

Для подключения устройств хранения можно использовать SATA 3.0 или M.2. Также в одноплатном компьютере есть четыре порта: USB 3.1, DP, HDMI и последовательный порт.

Размер платы 146 на 102 мм. О ценах на одноплатный компьютер MIO-5393 пока ничего не сообщается.

Одноплатный компьютер Advantech MIO-5393 предложили с процессорами Intel Одноплатный компьютер Advantech MIO-5393 предложили с процессорами Intel

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