«Одноклассники» восстанавливают доступ к аккаунту по фото

Теперь в российской социальной сети появилась возможность восстанавливать доступ к аккаунту с помощью фотографии.

«Одноклассники» стали первыми, где применили такую возможность.

Новая функция работает на базе нейростей, а технология распознавания лиц сама будет принимать решение по восстановлению доступа.

Если воспользоваться новой функцией, то восстановить доступ к аккаунту можно за несколько минут, да и к тому для этого не требуется заявка в службу поддержки или переписка с оператором.

Отмечается, что такая опция будет полезна тем пользователям, у которых по разным причинам нет возможность получить код по почте или СМС.

Функция уже работает на Android, а через несколько месяцев станет доступна и для iOS-приложений.