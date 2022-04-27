«Одноклассники» предложили настройку для скрытия потенциально неприемлемых комментариев

В социальной сети «Одноклассники» с помощью нейросети будут отлеживать неприемлемые комментарии под размещёнными постами.

Разработчики соцсети запустили новую функцию, которая позволяет фильтровать нежелательные комментарии. Нейросеть будет автоматически определять комментарии, содержащие ругательство или нежелательный контент, блокировать их и отправлять автору поста личное сообщение.

Система будет не только отправлять сообщение пользователю, но также предложит через него настроить отображение потенциально неприятных комментариев, их можно будет скрыть или заблокировать.

Настроить работу сервисного бота можно в разделе «Настройки публичности», в мобильном приложении для смартфонов и десктопной веб-версиях.