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«Одноклассники» обновили приватность публикаций

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Социальная сеть «Одноклассники» представила обновленную систему приватности для публикаций.

"Одноклассники" обновили приватность публикаций

Теперь пользователи могут выбирать, кто увидит их посты: только друзья, все пользователи или аудитория сервиса «Увлечения». Это позволяет ограничивать доступ к отдельным публикациям даже при открытом профиле.

Новая система дает возможность настраивать видимость каждого поста независимо от настроек профиля. Например, публикация может быть видна всем, даже если другие заметки доступны только друзьям. Также, если видимость поста ограничена друзьями, их реакции не будут отображаться для посторонних.

Руководство «Одноклассников» отметило растущую потребность пользователей делиться мыслями с узким кругом людей и создало эту систему для повышения комфорта общения. Пользователи также могут выбирать, будет ли публикация видна в сервисе «Увлечения», что поможет привлечь аудиторию, разделяющую интересы автора.

"Одноклассники" обновили приватность публикаций

Кроме того, как и прежде, пользователи могут ограничивать доступ ко всей своей ленте и настраивать приватность даже после размещения поста. В «Одноклассниках» также доступны функции ограничения комментариев к отдельным публикациям.

Сеть продолжает внедрять новые технологии для улучшения пользовательского опыта, включая автоматическое обнаружение нежелательного контента и защиту от неподобающих материалов.

Источник: Одноклассники.

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