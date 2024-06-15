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Одной из новых функций YouTube станет непропускаемая реклама

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

YouTube готовится представить новые функции для своих пользователей, включая непропускаемую рекламу. Видеохостинг уже начал тестировать эти нововведения и планирует внедрить их для всех пользователей в этом году.

Одной из новых функций YouTube станет непропускаемая реклама

YouTube запустил тестирование показа рекламы на стороне сервера, а это значит, что рекламные вставки будут неотделимыми частями видеороликов и их нельзя будет пропустить даже с помощью Ad-блокировщиков.

Пока эта функция находится в тестовом режиме, но в будущем она станет обязательной для всех пользователей.

Кроме этого, в видеохостинге происходит интеграция сервиса поиска Google Lens на YouTube. Ранее эта функция была доступна только в мобильном приложении Google, а теперь она будет доступна и на платформе видеохостинга.

Кроме того, YouTube экспериментирует с использованием искусственного интеллекта для создания кратких сводок из чатов в режиме реального времени во время онлайн-трансляций. Это поможет пользователям быстрее понимать и участвовать в интересных беседах.

Для видеоблогеров также будут доступны новые функции, включая генерацию QR-кодов для удобной подписки на каналы с мобильных устройств и новые эффекты для создания Shorts-роликов.

 

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