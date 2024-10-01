Один смартфон в минуту: в Калининградской области собрали 10 тысяч смартфонов Fplus

В компании GS Group завершилась сборка 10 000 защищенных смартфонов Fplus R570E. Сборка началась в начале сентября на заводе АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» в Калининградской области, где производительность составила один смартфон в минуту.

Смартфоны работают на операционной системе Аврора и предназначены для автоматизации работы сотрудников в сложных условиях. Они имеют защиту по стандарту IP68, что делает их стойкими к влаге, пыли и механическим повреждениям.

Устройства оснащены встроенными сканерами лица и отпечатков пальца, а также различными датчиками, включая акселерометр и гироскоп. Аккумулятор емкостью 5080 mA-ч обеспечивает высокую автономность. Смартфоны включены в реестр Минпромторга России.

Завод «ЦТС» занимается контрактной сборкой мобильных устройств и модернизировал свои мощности благодаря инвестициям в 182 млн рублей, что позволило увеличить скорость производства. Это сотрудничество между GS Group и Fplus продолжается, уже собраны десятки тысяч различных устройств.

Генеральный директор «ЦТС» отметил, что модернизация завода и развитие производства позволяют выпускать качественные отечественные продукты, отвечающие потребностям корпоративного и государственного секторов.

Источник: GS Group.