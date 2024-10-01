Главная » Новости

Один смартфон в минуту: в Калининградской области собрали 10 тысяч смартфонов Fplus

Автор На чтение 1 мин Просмотров 51 Опубликовано

В компании GS Group завершилась сборка 10 000 защищенных смартфонов Fplus R570E. Сборка началась в начале сентября на заводе АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» в Калининградской области, где производительность составила один смартфон в минуту.

Смартфоны работают на операционной системе Аврора и предназначены для автоматизации работы сотрудников в сложных условиях. Они имеют защиту по стандарту IP68, что делает их стойкими к влаге, пыли и механическим повреждениям.

Устройства оснащены встроенными сканерами лица и отпечатков пальца, а также различными датчиками, включая акселерометр и гироскоп. Аккумулятор емкостью 5080 mA-ч обеспечивает высокую автономность. Смартфоны включены в реестр Минпромторга России.

Завод «ЦТС» занимается контрактной сборкой мобильных устройств и модернизировал свои мощности благодаря инвестициям в 182 млн рублей, что позволило увеличить скорость производства. Это сотрудничество между GS Group и Fplus продолжается, уже собраны десятки тысяч различных устройств.

Генеральный директор «ЦТС» отметил, что модернизация завода и развитие производства позволяют выпускать качественные отечественные продукты, отвечающие потребностям корпоративного и государственного секторов.

Источник: GS Group.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.