Один из самых лучших компактных флагманских смартфонов резко упал в цене

Компактный флагманский смартфон компании Samsung стал доступнее на российском рынке.

По данным портала hi-tech.mail.ru, базовая модель Samsung Galaxy S23 теперь предлагается по цене 58 158 рублей, такой ценник действует в Ozon, причем продавец обещает привезти аппарат из-за рубежа, а сроки доставки составят около 3-х недель.

Сейчас Samsung Galaxy S23 с памятью 8/256 ГБ в розничных магазинах российских продавцов стоит на 15-20 тыс. рублей дороже.

Стоит отметить, что Samsung Galaxy S23 может стать прекрасной альтернативой iPhone 14. В корейском смартфоне используются самые прудовые технологии Samsung, а также установлена качественная камера, способная делать хорошие снимки при недостаточной освещённости.