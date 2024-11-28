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Один из операторов добился непрерывности связи в метро Москвы до уровня 100%

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«Вымпелком» (бренд «Билайн») достиг 100% непрерывности интернет-соединения на перегонах метро в столичной подземке.
Об этом сообщило информационное аналитическое агентство TelecomDaily.

Исследование показало, что показатель стабильности и надежности связи на всех линиях метро достиг максимума.

В компании «Билайн» отметили, что благодаря этому клиенты могут использовать все необходимые сервисы во время поездки без обрывов. Например, видеозвонки не прервутся в неподходящий момент, а любимые сериалы не будут зависать.

В среднем по всем мобильным сетям в метро непрерывность составляет 93,8%, что ниже, чем годом ранее, когда этот показатель был 95,3%.

Эксперты также зафиксировали снижение скорости скачивания из сети к абоненту, что может быть связано с окончанием модернизации сетей и ростом трафика у мобильных операторов в метро.

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