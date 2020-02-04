Очередное обновление Windows 10 вызвало «синий экран смерти»04.02.2020 19:43
Это не первый подобный случай, когда обновление операционной системы у пользователей приводит к «синему экрану смерти».
В этот раз такая ошибка появилась после выхода апдейта под номером KB4532695 для версий Windows 10 1909 и 1903.
Сбой в работе системы наблюдается не у всех пользователей, причем после установки апдейта некоторые владельцы компьютеров стали жаловаться на проблемы со звуком и медленной загрузке ОС.
Также есть жалобы на подключение монитора к ноутбукам.
В целом небольшое обновление KB4532695 не является обязательным. В нем должны были исправить некоторые ошибки и улучшить работу системы распознавания лиц Windows Hello.
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