Очередное обновление Windows 10 вызвало «синий экран смерти»

Это не первый подобный случай, когда обновление операционной системы у пользователей приводит к «синему экрану смерти».

В этот раз такая ошибка появилась после выхода апдейта под номером KB4532695 для версий Windows 10 1909 и 1903.

Сбой в работе системы наблюдается не у всех пользователей, причем после установки апдейта некоторые владельцы компьютеров стали жаловаться на проблемы со звуком и медленной загрузке ОС.

Также есть жалобы на подключение монитора к ноутбукам.

В целом небольшое обновление KB4532695 не является обязательным. В нем должны были исправить некоторые ошибки и улучшить работу системы распознавания лиц Windows Hello.