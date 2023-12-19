Обзорщик на YouTube нашел самые лучшие смартфоны стоимостью до 10 тыс. рублей

Согласно ведущему YouTube-канала Quke.ru, представлен список самых бюджетных смартфонов, которые стоит рассмотреть.

Один из вариантов — Poco M5, который оснащен процессором Mediatek Helio G99, Full HD дисплеем с частотой обновления 90 Гц и поддержкой NFC. Этот смартфон представляет собой хороший выбор за свою цену.

Еще одна интересная модель — Xiaomi Redmi 10C, который работает на процессоре Snapdragon 680 и имеет HD дисплей.

Если вы ищете что-то от Samsung, то можно обратить внимание на модель Samsung Galaxy A05s. У нее нет поддержки бесконтактной оплаты и разрешение дисплея HD, но за примерно 10 тысяч рублей вы получите сносный экран и нормальную автономность. Вариантом с лучшей камерой и NFC за немного большую цену может быть модель Galaxy A14.

Realme C51 и C33 работают на процессоре Unisoc Tiger T612 и также имеют HD дисплей. Они также обладают достаточно хорошей камерой для ультрабюджетного сегмента и поддержкой NFC.

Если рассматривать смартфоны Oppo, то стоит обратить внимание на модели Oppo A78 и A18, которые оснащены процессорами Helio G85 и Mediatek Helio G85 соответственно. Они также имеют HD дисплей и не имеют стереодинамиков, но обладают длительным временем работы и не будут сильно тормозить.

Infinix Hot 30 и 30I — это лучшие смартфоны в этом ценовом сегменте. Infinix Hot 30I оснащен процессором Unisoc T606, HD дисплеем и поддержкой NFC. В то же время Infinix Hot 30 немного дороже и работает на процессоре Helio G88, а его дисплей уже Full HD.

Tecno Spark 10C и GO 2024 — смартфоны на процессоре Unisoc T606 с неплохим дисплеем, но не стоит ожидать чего-то особенного от их камер.

Это только некоторые из самых бюджетных смартфонов, которые рекомендует Quke.ru. Ваш выбор должен основываться на вашем бюджете и требованиях к функциональности.