Объёмы продаж премиальных смартфонов установили новый рекорд

Несмотря на общее падение продаж смартфонов на глобальном рынке, пользователи стали больше покупать флагманские смартфоны.

Глобальный кризис и затяжной карантин из-за COVID-19 очень сильно повлиял на рынок смартфонов.

Согласно исследованию Counterpoint, продажи упали на 12%, при этом доля премиальных смартфонов выросла до рекордного показателя.

Эксперты Counterpoint отметили, что каждый второй проданный смартфон на глобальном рынке является флагманским, причем на 38% выросли продажи аппаратов стоимостью свыше 1000 долларов.

Лидером рынка премиальных смартфонов считается Apple, которая занимает 75% от общих продаж. За американской компанией следует Samsung с показателем 16%, за корейской компанией распложалась Huawei с показателем 3%.

Четвертое и пятое место у Xiaomi и Honor их доля составляет всего 2% и 1% соответственно.