Обычные смартфоны впервые смогли подключить к Starlink напрямую

SpaceX успешно провела внутренние испытания сотовой системы Starlink в различных местах США, демонстрируя ее способность передавать данные на немодифицированные телефоны крупных брендов, таких как Samsung, Apple и Google, с использованием спектра PCS G Block компании T-Mobile. Испытания проводились в разных условиях, включая городские и сельские районы, в помещениях и на открытом воздухе, даже под кронами деревьев. Особенно значимо, что система устанавливала связь даже в помещениях, что превзошло ожидания.

SpaceX получила одобрение FCC и планирует запустить сотовую систему Starlink для клиентов T-Mobile уже в этом году. В начальной стадии основное внимание будет уделено обмену SMS-сообщениями через спутник, а затем в 2025 году будут добавлены звонки. Компания также планирует запустить специальную сеть из более 800 спутников «Direct to Cell» для обеспечения этой услуги.

Внутренние испытания показали, что сотовая технология Starlink достигла или превзошла цели испытаний. Система успешно взаимодействовала с немодифицированными телефонами Samsung, Apple и Google в различных условиях, включая городские и сельские районы, и даже в помещениях. Она обеспечила передачу данных в пределах разрешенной FCC мощности, даже при наличии деревьев и под углом наклона спутника до 25 градусов.

Компания SpaceX не получила уведомлений о вредных помехах от других пользователей во время двух месяцев ежедневного тестирования. В ожидании одобрения FCC, SpaceX планирует внедрить сотовую систему Starlink для клиентов T-Mobile, начиная с возможности обмена SMS-сообщениями через спутник.