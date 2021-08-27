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Объявлены цены на Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Buds 2 для Индии

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Недавно Samsung выпустила новую серию Galaxy Watch 4 и наушники Galaxy Buds 2 TWS вместе с двумя новыми складными смартфонами. Первоначально компания выпускала новые продукты в США и Великобритании, но теперь раскрыла подробные сведения о ценах и доступности для индийского рынка.

Объявлены цены на Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Buds 2 для Индии

Новая серия Galaxy Watch 4 будет доступна в Индии для предварительных заказов с 30 августа в крупных онлайн- и офлайн-магазинах. Между тем, новейшие умные часы от южнокорейского технологического гиганта официально поступят в продажу с 10 сентября 2021 года. Базовые часы Galaxy Watch 4 будут доступны в нескольких цветовых вариантах, включая розовое золото, черный и серебристый для модели 40 мм, а также черный, зеленый и серебристый для модели 44 мм. С другой стороны, вариант Class будет доступен только в двух цветах, а именно в черном и серебристом. Итак, вот цены на две модели:

Galaxy Watch 4 (40 мм, Bluetooth) — 23 999 индийских рупий (примерно 325 долларов)
Galaxy Watch 4 (40 мм, LTE) — 28 999 индийских рупий (примерно 390 долларов США)
Galaxy Watch 4 (44 мм, Bluetooth) — 26 999 индийских рупий (примерно 365 долларов США)
Galaxy Watch 4 (44 мм, LTE) — 31 999 индийских рупий (примерно 430 долларов)
Galaxy Watch 4 Classic (42 мм, Bluetooth) — 31 999 индийских рупий (примерно 430 долларов)
Galaxy Watch 4 Classic (42 мм, LTE) — 36 999 индийских рупий (примерно 500 долларов США)
Galaxy Watch 4 Classic (46 мм, Bluetooth) — 34 999 индийских рупий (примерно 475 долларов США)
Galaxy Watch 4 Classic (46 мм, LTE) — 39 999 индийских рупий (примерно 540 долларов США)

Примечательно, что Samsung также предлагает электронный ваучер на сумму 6000 индийских рупий (примерно 80 долларов США) при предварительном бронировании серии Galaxy Watch 4, а также предлагает предложения кэшбэка на сумму 3000 индийских рупий (примерно 40 долларов США) от некоторых банков.

Объявлены цены на Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Buds 2 для Индии

Придя к Galaxy Buds 2, компания запускает свои новейшие настоящие беспроводные наушники по цене 11999 индийских рупий (примерно 160 долларов США), которые будут доступны в четырех цветах: белом, графитовом, оливково-зеленом и лавандовом. Новые наушники также будут доступны для предварительного заказа 30 августа, а первые продажи начнутся также с 10 сентября. При предварительном бронировании новых наушников пользователи получат электронный ваучер на сумму 3000 индийских рупий вместе с возможностью возврата денежных средств на сумму 1200 индийских рупий (примерно 16 долларов США) от некоторых банков.

Источник — Astera.

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