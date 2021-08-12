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Объявлены цены на ремонт Huawei P50 Pro

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Еще в июле 2021 года Huawei официально запустила серию P50 в Китае. Линейка была последней флагманской серией от компании и отличалась первоклассными характеристиками и функциями. Теперь новый отчет раскрыл стоимость ремонта P50 Pro, и эти цены довольно высоки.

Объявлены цены на ремонт Huawei P50 Pro

Согласно отчету CINNO, раскрыта стоимость ремонта различных компонентов Huawei P50 Pro. Сюда входят различные компоненты, такие как дисплей, модули передней и задней камеры, задняя панель и многое другое. Примечательно, что в отчете говорится, что один только дисплей может стоить колоссальные 2479 юаней (примерно 382 доллара США). Это сделало бы его цену выше, чем у некоторых смартфонов верхнего среднего уровня.

Для тех, кто не знает, P50 Pro оснащен 6,6-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем BOE с разрешением 2700 x 1228 пикселей. Экран имеет частоту обновления 120 Гц, затемнение ШИМ 1440 Гц и частоту дискретизации касания 300 Гц. Он может отображать до 1,07 миллиарда цветов и имеет широкую цветовую гамму P3. Кроме того, вариант Pro свергнул Samsung Galaxy S21 Ultra и стал новым лидером дисплеев в рейтинге DxOMark.

Объявлены цены на ремонт Huawei P50 Pro

Цены на замену других заметных деталей включают:

Задняя панель — 486 юаней (примерно 75 долларов США)
Передняя камера — 295 юаней (примерно 45 долларов США)
Основная задняя камера — 940 юаней (примерно 145 долларов США)
Телеобъектив — 528 юаней (примерно 82 доллара США)
Широкоугольный объектив — 268 юаней (примерно 41 доллар США)
Материнская плата 256 ГБ — 2879 юаней (примерно 444 доллара США)
Материнская плата 512 ГБ — 3579 юаней (примерно 552 доллара США)

Источник — Astera.

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