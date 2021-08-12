Объявлены цены на ремонт Huawei P50 Pro

Еще в июле 2021 года Huawei официально запустила серию P50 в Китае. Линейка была последней флагманской серией от компании и отличалась первоклассными характеристиками и функциями. Теперь новый отчет раскрыл стоимость ремонта P50 Pro, и эти цены довольно высоки.

Согласно отчету CINNO, раскрыта стоимость ремонта различных компонентов Huawei P50 Pro. Сюда входят различные компоненты, такие как дисплей, модули передней и задней камеры, задняя панель и многое другое. Примечательно, что в отчете говорится, что один только дисплей может стоить колоссальные 2479 юаней (примерно 382 доллара США). Это сделало бы его цену выше, чем у некоторых смартфонов верхнего среднего уровня.

Для тех, кто не знает, P50 Pro оснащен 6,6-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем BOE с разрешением 2700 x 1228 пикселей. Экран имеет частоту обновления 120 Гц, затемнение ШИМ 1440 Гц и частоту дискретизации касания 300 Гц. Он может отображать до 1,07 миллиарда цветов и имеет широкую цветовую гамму P3. Кроме того, вариант Pro свергнул Samsung Galaxy S21 Ultra и стал новым лидером дисплеев в рейтинге DxOMark.

Цены на замену других заметных деталей включают:

Задняя панель — 486 юаней (примерно 75 долларов США)

Передняя камера — 295 юаней (примерно 45 долларов США)

Основная задняя камера — 940 юаней (примерно 145 долларов США)

Телеобъектив — 528 юаней (примерно 82 доллара США)

Широкоугольный объектив — 268 юаней (примерно 41 доллар США)

Материнская плата 256 ГБ — 2879 юаней (примерно 444 доллара США)

Материнская плата 512 ГБ — 3579 юаней (примерно 552 доллара США)

Источник — Astera.