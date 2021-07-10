Объявлены цены на Moto Edge 20 в Индии

Ожидается, что Motorola анонсирует серию Edge 20 к концу этого месяца на нескольких рынках. Свежий отчет раскрыл сроки и цены запуска Edge 20 в Индии.

Согласно публикации, смартфон среднего класса Edge 20 дебютирует в Индии к концу этого месяца или в августе. Ожидается, что устройство будет стоить около 30 000 рупий (~ 402 доллара США).

По такой цене Moto Edge 20 будет конкурировать с Realme X7 Max 5G, Xiaomi Mi 11X и предстоящими телефонами, такими как OnePlus Nord 2 и POCO F3 GT. Ожидается, что Edge 20 сначала выйдет на мировые рынки, а затем прибудет в Индию. Издание утверждает, что компания может сменить название варианта Edge 20 на Индию.

Предыдущие отчеты показали, что линейка Edge 20 включает другие телефоны, такие как Edge 20 Pro и Edge 20 Lite. Недавняя утечка информации Эваном Блассом показала, что компания, принадлежащая Lenovo, будет выпускать смартфоны Edge 20 Pro и Lite в Индии. Однако неясно, когда эти устройства будут доступны в стране.

Edge 20 может содержать 32-мегапиксельную переднюю камеру, а его настройка задней камеры может включать 108-мегапиксельную основную камеру, 16-мегапиксельный широкоугольный объектив и 8-мегапиксельную телеобъектив с поддержкой 3-кратного увеличения. Он может иметь такие функции, как монофонический динамик и кнопка Google Assistant.

Источник — Astera.