Объявлены лучшие смартфоны года по версии EISA

Эксперты Европейской ассоциации изображения и звука EISA рассказали о самых лучших устройствах 2020-2021 года в 12 категориях.

Так, оказалось, что лучшим смартфоном года по версии EISA оказался OnePlus 8 Pro, при этом продвинутым камерофоном признали Oppo Find X2 Pro.

Хотя звание лучшего камерофона на рынке присудили Huawei P40 Pro. В этом модели, как отмечают специалисты, установлена самая лучшая камера на рынке смартфонов.

В номинации лучших складных устройств лидером оказался Samsung Galaxy Z Flip, а среди мультимедийных смартфонов победу одержал Sony Xperia 1 II.

В других категориях победителями стали накладные наушники Bowers & Wilkins PX5, обычные наушники Dali IO-6 и внутриканальные Sennheiser Momentum True Wireless 2.

Среди умных часов звание лучших получили Huawei Watch GT 2, лучше портативной колонкой стала LG XBoom Go PL7, а также в своих категориях лучшими были признаны аудиоплеер FiiO M11 Pro и AudioQuest Dragonfly Cobalt, ставший победителем в категории лучший портативный ЦАП и усилитель для наушников.