Главная » Новости

Объявлены игры для первой в истории Олимпийской недели киберспорта

Автор На чтение 2 мин Просмотров 43 Опубликовано

Деятельность Международного Олимпийского комитета (МОК), направленная на адаптацию киберспорта под программу Олимпийских Игр продолжается.

В Международном Олимпийском комитете ранее неоднократно заявляли о том, что планируют включить в будущем несколько киберспортивных дисциплин в программу Олимпиады. Пока неизвестно, в каком именно году на Играх будут представлены киберспортсмены, но активная деятельность в этом направлении ведется. 

Впрочем, такие популярные киберспортивные виды как Dota 2 или CS:GO пока не входят в «олимпийские планы». Но, за развитием событий на «ивентах» по этим классическим видам киберспорта с легкостью можно следить с помощью удобного приложения БК  Лига Ставок (https://betonmobile.ru/mobile-liga-stavok), в котором представлены различные турниры по Dota 2, CS:GO и другим популярным дисциплинам. А вот в качестве поддержки олимпийского движения пока рассматриваются совсем другие виртуальные игры, и доказательством тому стало официальное объявление дисциплин для первой в истории Олимпийской недели киберспорта.

Как сообщает Бетонмобайл, представители МОК ранее предупреждали, что признают олимпийским киберспортом только те игры, которые имеют аналоги в реальном спорте. И в итоге Олимпийская серия киберспорта будет включать следующие девять игр: 

  • шахматы на платформе Chess.com; 
  • автосимулятор Gran Turismo 7;
  • Tic Tac Bow (стрельба из лука);
  • WBSC eBASEBALL: POWER PROS (симулятор бейсбола);
  • Zwift (симулятор велоспорта);
  • Just Dance (танцы);
  • Virtual Regatta (парусный спорт);
  • — Tennis Clash;
  • — Virtual Taekwondo (файтинг тхэквондо). 

Олимпийская серия киберспорта будет открытой как для игроков-профессионалов, так и для любителей. Соревнования будут проходить с 22 по 25 июня 2023 года в конференц-центре «Suntec Singapore» вместе с панельными дискуссиями и выставками технологий.

Проанализировав итоги этих соревнований, а также зрительский интерес к ним, в Международном Олимпийском комитете смогут принять окончательное решение касательно целесообразности включения киберспортивных видов в программу следующих Олимпиад. Впрочем, говорить о попадании на Игры киберспорта в привычном для поклонников этой сферы виде пока рановато, ведь те дисциплины, которые собираются «тестировать» в МОК, вряд ли отображают реальный интерес киберспортивного мира. 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.