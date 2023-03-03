Объявлены игры для первой в истории Олимпийской недели киберспорта

Деятельность Международного Олимпийского комитета (МОК), направленная на адаптацию киберспорта под программу Олимпийских Игр продолжается.

В Международном Олимпийском комитете ранее неоднократно заявляли о том, что планируют включить в будущем несколько киберспортивных дисциплин в программу Олимпиады. Пока неизвестно, в каком именно году на Играх будут представлены киберспортсмены, но активная деятельность в этом направлении ведется.

Впрочем, такие популярные киберспортивные виды как Dota 2 или CS:GO пока не входят в «олимпийские планы». Но, за развитием событий на «ивентах» по этим классическим видам киберспорта с легкостью можно следить с помощью удобного приложения БК Лига Ставок (https://betonmobile.ru/mobile-liga-stavok), в котором представлены различные турниры по Dota 2, CS:GO и другим популярным дисциплинам. А вот в качестве поддержки олимпийского движения пока рассматриваются совсем другие виртуальные игры, и доказательством тому стало официальное объявление дисциплин для первой в истории Олимпийской недели киберспорта.

Как сообщает Бетонмобайл, представители МОК ранее предупреждали, что признают олимпийским киберспортом только те игры, которые имеют аналоги в реальном спорте. И в итоге Олимпийская серия киберспорта будет включать следующие девять игр:

шахматы на платформе Chess.com;

автосимулятор Gran Turismo 7;

Tic Tac Bow (стрельба из лука);

WBSC eBASEBALL: POWER PROS (симулятор бейсбола);

Zwift (симулятор велоспорта);

Just Dance (танцы);

Virtual Regatta (парусный спорт);

— Tennis Clash;

— Virtual Taekwondo (файтинг тхэквондо).

Олимпийская серия киберспорта будет открытой как для игроков-профессионалов, так и для любителей. Соревнования будут проходить с 22 по 25 июня 2023 года в конференц-центре «Suntec Singapore» вместе с панельными дискуссиями и выставками технологий.

Проанализировав итоги этих соревнований, а также зрительский интерес к ним, в Международном Олимпийском комитете смогут принять окончательное решение касательно целесообразности включения киберспортивных видов в программу следующих Олимпиад. Впрочем, говорить о попадании на Игры киберспорта в привычном для поклонников этой сферы виде пока рановато, ведь те дисциплины, которые собираются «тестировать» в МОК, вряд ли отображают реальный интерес киберспортивного мира.