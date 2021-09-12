Объявлены характеристики и цена Redmi 10 для Европы

Redmi 10 впервые был запущен в Малайзии в прошлом месяце. Теперь похоже, что он скоро попадет в Европу в виде утечки, поскольку раскрыли спецификации и подробные сведения о ценах на бюджетное устройство среднего класса, направляющееся в этот регион.

По словам Роланда Квандта из Winfuture.de , Redmi 10 будет иметь те же характеристики, что и модель, продаваемая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако на Старом континенте он будет доступен только в одном варианте RAM.

Redmi 10 (Европа и остальной мир) будет иметь 6,5-дюймовый дисплей FHD + с частотой обновления AdaptiveSync 90 Гц. Процессор Helio G88 от MediaTek будет питать его вместе с 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной памяти.

На задней панели будет четыре камеры — основной датчик на 50 МП, сверхширокоугольная камера на 8 МП и две камеры на 2 МП для глубины и макросъемки. Фронтальная камера — это датчик на 8 МП.

Redmi 10 будет комплектоваться аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. В отличие от Nokia, которая не поставляет некоторые из своих телефонов среднего класса с зарядным устройством, Redmi 10 будет поставляться с блоком питания мощностью 18 Вт в коробке. Он также будет поставляться с защитным футляром.

Источник сообщил, что телефон будет поддерживать Dual SIM, но нет подтверждения, что у него есть NFC. Хотя это не упоминается, Redmi 10, продаваемый в Европе, должен иметь боковой сканер отпечатков пальцев, ИК-передатчик, стереодинамики и аудиоразъем.

Redmi установила цену в 179 евро за версию с 64 ГБ памяти, а версия со 128 ГБ будет продаваться по цене 199 евро. К сожалению, нет никаких упоминаний о цветах, в которых телефон будет доступен при запуске в Европе.