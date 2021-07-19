Объявлены дата запуска ZTE Axon 30 5G и полные спецификации

Сегодня ZTE подтвердила, что анонсирует Axon 30 5G с экранной селфи-камерой второго поколения в 19:00 (по местному времени) 27 июля в Китае. Как следует из названия, он придет на смену Axon 20 5G, который дебютировал в сентябре 2020 года как первый в мире телефон с встроенной камерой. Новый смартфон ZTE с A2232 появился со всеми его характеристиками в базе данных китайского сайта сертификации TENAA. Этот телефон, похоже, будет грядущим Axon 30 5G.

Официальный плакат, выпущенный брендом, показывает Axon 30 5G в нескольких цветах, таких как черный, белый, синий и, похоже, с кожаной задней крышкой. На лицевой стороне телефона нет выемки или дырокола, поскольку под экраном встроена селфи-камера.

Два кольца камеры можно увидеть в верхнем левом углу задней панели телефона. Верхнее кольцо, по-видимому, представляет собой 64-мегапиксельную основную камеру, тогда как три вспомогательных линзы размещены внутри нижнего кольца.

ZTE Axon 30 5G имеет размеры 170,2 x 77,8 x 7,8 мм и весит 190 граммов. Он щеголяет массивным 6,92-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080 x 2460 пикселей. Помимо встроенной камеры с разрешением 16 мегапикселей, в экран также встроен сканер отпечатков пальцев.

Он оснащен восьмиъядерным процессором с тактовой частотой 3,2 ГГц, которым может быть SoC Snapdragon 870. Он поддерживается батареей емкостью 4100 мАч, которая, вероятно, будет поддерживать быструю зарядку 55 Вт. Ожидается, что телефон будет поставляться с вариантами оперативной памяти, такими как 6 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ, и версиями для хранения, такими как 128, 256 и 512 ГБ в Китае.

Система задней камеры телефона имеет 64-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную камеру, 5-мегапиксельный объектив и 2-мегапиксельный датчик. Устройство работает под управлением Android 11 с тегами MiFavor UI.

Источник — Astera.