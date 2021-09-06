Объявлена ​​цена Xiaomi Mi Pad 5 за пределами Китая

В августе Xiaomi наконец-то обновила линейку планшетов, выпустив Mi Pad 5 сразу в трех версиях. Из Китая поступает информация, что новые устройства там охотно покупают и бьют рекорды продаж. 15 сентября состоится мировая премьера Xiaomi Mi Pad 5, и станет ли он успешным планшетом за пределами Китая, остается только гадать.
Логично, что многое будет зависеть от ценника на Xiaomi Mi Pad 5. Один из магазинов в Беларуси уже объявил ценник на планшет и снял короткое видео распаковки, как подтверждение того, что он будет продавать планшеты. Итак, Xiaomi Mi Pad 5 будет доступен в версии с Snapdragon 860 и 6/128 ГБ памяти по цене 480 долларов. Для сравнения, за аналогичный вариант в Китае просят 310 долларов.
Неплохое удорожание. Никто не сомневался, что за пределами домашнего рынка Xiaomi Mi Pad 5 будет продаваться дороже, чем у них на родине. 170 долларов — вполне приличная наценка, но это вовсе не значит, что в других странах за планшет будут просить то же самое.
Приятно отметить, что за пределами Поднебесной Xiaomi Mi Pad 5 будет поставляться с полным зарядным устройством, а в Китае он продается без зарядного адаптера. Но такие аксессуары, как стилус и чехол для клавиатуры, придется покупать.
Технические характеристики Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro
- 11-дюймовый (2560 x 1600) дисплей WQXGA 16:10 с частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации касания 240 Гц, HDR 10, Dolby Vision, TrueTone True color, аппаратное уменьшение синего света, сертификация аппаратной схемы TUV Rheinland с низким уровнем синего света
- Mi Pad 5 — 7-нм мобильная платформа с восьмиядерным процессором Snapdragon 860 с тактовой частотой до 2,96 ГГц и графическим процессором Adreno 640
- Mi Pad 5 Pro — Octa Core (1 x 3,2 ГГц + 3 x 2,42 ГГц + 4 x 1,8 ГГц Hexa) 7-нм мобильная платформа Snapdragon 870 с графическим процессором Adreno 650
- ОЗУ 6 ГБ LPDDR4X (LPDDR5 в Pro) с хранилищем UFS 3.1 128 ГБ / 256 ГБ, ОЗУ LPDDR5 8 ГБ с хранилищем UFS 3.1 256 ГБ (Mi Pad 5 Pro 5G)
- Android 11 с MIUI 12.5
- 13-мегапиксельная (сенсор 50MP 1 / 2,5 ″ в Mi Pad 5 Pro 5G) основная камера; Датчик глубины 5MP (только Mi Pad 5 Pro), запись видео 4K
- Фронтальная камера 8 МП
- Mi Pad 5 Размеры: 254,69 x 166,25 x 6,85 мм; Вес: 511 г
- Mi Pad 5 Pro Размеры: 254,69 x 166,25 x 6,86 мм; Вес: 515 г / 518 г (Mi Pad 5 Pro 5G)
- Аудио USB Type-C, Dolby Atmos, 4 динамика в Mi Pad 5, 8 динамиков в Mi Pad 5 Pro
- 5G SA / NSA, 4G LTE (опционально), Wi-Fi 802.11 ac / ax (2,4 ГГц + 5 ГГц); Bluetooth 5.0 (5.2 дюйма Pro), GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / GALILEO / QZSS, USB Type-C
- Mi Pad 5 — аккумулятор на 8720 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт для работы от 0 до 100% за 91 минуту
- Mi Pad 5 Pro — аккумулятор на 8600 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт, от 0 до 100% за 67 минут