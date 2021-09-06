Объявлена ​​цена Xiaomi Mi Pad 5 за пределами Китая

В августе Xiaomi наконец-то обновила линейку планшетов, выпустив Mi Pad 5 сразу в трех версиях. Из Китая поступает информация, что новые устройства там охотно покупают и бьют рекорды продаж. 15 сентября состоится мировая премьера Xiaomi Mi Pad 5, и станет ли он успешным планшетом за пределами Китая, остается только гадать.

Логично, что многое будет зависеть от ценника на Xiaomi Mi Pad 5. Один из магазинов в Беларуси уже объявил ценник на планшет и снял короткое видео распаковки, как подтверждение того, что он будет продавать планшеты. Итак, Xiaomi Mi Pad 5 будет доступен в версии с Snapdragon 860 и 6/128 ГБ памяти по цене 480 долларов. Для сравнения, за аналогичный вариант в Китае просят 310 долларов.

Неплохое удорожание. Никто не сомневался, что за пределами домашнего рынка Xiaomi Mi Pad 5 будет продаваться дороже, чем у них на родине. 170 долларов — вполне приличная наценка, но это вовсе не значит, что в других странах за планшет будут просить то же самое.

Приятно отметить, что за пределами Поднебесной Xiaomi Mi Pad 5 будет поставляться с полным зарядным устройством, а в Китае он продается без зарядного адаптера. Но такие аксессуары, как стилус и чехол для клавиатуры, придется покупать.

Технические характеристики Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro