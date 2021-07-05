Объявлена ​​цена Nokia G20 в Индии

В апреле HMD Global представила множество новых телефонов, таких как Nokia C10, Nokia C20, Nokia G10, Nokia G20, Nokia X10 и Nokia X20. На Amazon India появился микросайт Nokia G20. Листинг показал, что предварительное бронирование G20 начнется 7 июля в Индии. Также была раскрыта цена на телефон.

На микросайте сообщается, что предварительный заказ Nokia G20 можно будет оформить в 12:00 (по местному времени) 7 июля. Телефон будет стоить 12 999 рупий (~ 170 долларов). Похоже, что устройство будет доступно для покупки исключительно в онлайн-магазинах Amazon India и Nokia India.

В списке Nokia G20 указано, что у него 6,5-дюймовый дисплей и 48-мегапиксельная система с четырьмя камерами на задней панели. Телефон обещает длительное время автономной работы до 3 дней, и он будет поставляться с ОС Android 11. Для безопасности у него есть боковой сканер отпечатков пальцев. G20 будет доступен в цветах Night и Glacier.

Технические характеристики Nokia G20 уже известны, поскольку он уже доступен для покупки на мировых рынках. 6,5-дюймовая ЖК-панель поддерживает разрешение HD + 720 x 1600 пикселей, а в вырезе экрана находится 8-мегапиксельная камера. На задней панели телефона установлена ​​система с четырьмя камерами 48-мегапиксельная (основная) + 5-мегапиксельная (сверхширокая) + 2-мегапиксельная (макро) + 2-мегапиксельная (глубина).

Источник — Astera.