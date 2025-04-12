Объявлена официальная дата выхода Samsung Galaxy M56

Samsung объявила дату выхода нового смартфона Galaxy M56 на индийский рынок — 17 апреля 2025 года. Это устройство среднего класса будет иметь тонкий корпус толщиной 7,2 мм и тройную камеру с основным сенсором на 50 МП, а также функции редактирования с использованием искусственного интеллекта.

Galaxy M56 будет оснащён аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Его корпус будет защищён стеклом Corning Gorilla Glass Victus+.

Для фотографии предусмотрены 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный макрообъектив.

Также будет доступен режим ночной съемки и продвинутые инструменты редактирования, такие как ластик объектов и советы по редактированию.

Спереди устройство оснастят дисплеем Super AMOLED+ с более тонкими рамками. Samsung Galaxy M56 был замечен на GeekBench с процессором Exynos 1480, 8 ГБ оперативной памяти и пользовательским интерфейсом One UI 7 на базе Android 15.

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