Объявлена ​​дата запуска Vivo S10 и S10 Pro

Во многих сообщениях утверждалось, что Vivo представит серию смартфонов S10 в Китае в этом месяце. Теперь компания подтвердила, что Vivo S10 выйдет на домашний рынок 15 июля.

Лиза из группы Blackpink, которая поддержала предыдущие модели, такие как Vivo S7 и S9, будет продвигать серию Vivo S10. Текст на китайском языке в правом нижнем углу плаката гласит, что телефон, показанный на плакате, — это Vivo S10 Pro. В линейку S9 вошли два телефона, такие как Vivo S9e и Vivo S9, которые работали на чипсетах Dimensity 820 и Dimensity 1100 соответственно. Вероятно, что линейка S10 может состоять из телефонов Vivo S10 и S10 Pro.

На плакате можно увидеть, что Vivo S10 Pro демонстрирует изумительный градиентный синий цвет, как и предыдущая серия S9. В утечках утверждалось, что S10 Pro станет первым смартфоном компании с 108-мегапиксельной камерой. Плакат подтверждает, что систему с тремя камерами Vivo S10 Pro возглавляет 108-мегапиксельная камера .

Vivo S10 Pro, вероятно, будет оснащен 6,44-дюймовым дисплеем FHD+ 90 Гц AMOLED с большей выемкой для 44-мегапиксельных двойных фронтальных камер. Dimensity 1100, вероятно, снабдит S10 Pro 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x.

Ожидается, что S10 Pro будет предлагать 128 ГБ/256 ГБ хранилища UFS 3.1. Пока нет информации о емкости аккумулятора, предполагается, что он поддерживает быструю зарядку 44 Вт. Информации о дополнительных камерах S10 Pro нет. Он может предлагать пользователям другие функции, такие как экранный датчик отпечатков пальцев, ОС Android 11 с пользовательским интерфейсом OriginOS 1.0 и поддержку NFC.

Источник — Astera.