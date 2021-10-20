Объявлена ​​дата запуска серии Redmi Note 11

Дата запуска серии Redmi Note 11 подтверждена. Сегодня компания подтвердила через свою учетную запись Weibo, что модельный ряд Note 11 будет официально объявлен в 19:00 (по местному времени) 28 октября.

На плакате, показанном ниже, показано, что телефон серии Redmi Note 11 будет оснащен центральным отверстием для перфорации. На верхней грани устройства находится аудиоразъем 3,5 мм, ИК-порт, микрофон и динамик с настройкой JBL. На его правом краю есть качелька регулировки громкости и клавиша включения. Его задняя часть оснащена четырьмя камерами со светодиодной вспышкой.

Модельный ряд Note 11 теперь доступен для бронирования на сайте JD.com. На сайте розничного продавца есть списки трех телефонов, таких как Note 11 5G, Note 11 Pro 5G и Note 11 Pro + 5G . Из списков видно, что поставки моделей Note 11 начнутся 1 ноября в Китае.

Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro + результаты показывают , что эти устройства будут доступны в вариантах , как 6 Гб ОЗУ + 128 Гб памяти, 8 Гб ОЗУ + 128 Гб памяти и 8 Гб ОЗУ + 256 Гб память. Note 11 Pro будет иметь такие цвета, как Mysterious Blackland, Shallow Dream Galaxy, Time Quiet Purple и Misty Forest. С другой стороны, Note 11 Pro + будет иметь те же три цвета, за исключением Shallow Dream Galaxy.

Недавняя утечка показала, что Redmi Note 11 5G будет поставляться с такими ключевыми характеристиками, как ЖК-экран с частотой 120 Гц , 13-мегапиксельная передняя камера, 50-мегапиксельная задняя камера, Dimensity 810 и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Note 11 Pro + 5G будет доступен с такими ключевыми характеристиками, как OLED-экран с частотой 120 Гц, фронтальная камера с разрешением 16 мегапикселей, основная камера с разрешением 108 мегапикселей, набор микросхем Dimensity 920 и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.