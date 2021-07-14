Объявлена ​​дата запуска серии Realme GT Master Edition

После нескольких недель слухов Realme наконец-то раскрыла дату запуска серии Realme GT Master Edition. Торжественная церемония открытия состоится в 14:00 по местному времени. Как и Realme со своим предшественником Master Edition, он будет сотрудничать с японским дизайнером Наото Фукасава для разработки следующей серии GT Master.

В прошлом месяце телекоммуникационное управление Китая TENAA одобрило смартфон Realme с номером модели RMX3366. В листинге указано, что у него 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с изогнутыми краями и перфорированной конструкцией. Он предлагает разрешение Full HD +, соотношение сторон 20: 9 и экранный сканер отпечатков пальцев.

Он оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой, а задняя — 50-мегапиксельной (Sony IMX766) + 16-мегапиксельной + 2-мегапиксельной системой с тремя камерами. В львином зеве 870 чип питает устройство с до 12 Гб оперативной памяти и до 512 Гб родного хранения. Он имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку 65 Вт.

Источник — Astera.