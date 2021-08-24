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Объявлена дата запуска Realme Pad

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Объявив о выпуске моделей Realme Book в Индии и Китае, Realme в этом месяце вышла на рынок ноутбуков. Также ожидается, что вскоре компания анонсирует Realme Pad в качестве своего первого планшета. Известный индийский ютубер Сахил Карул, похоже, сообщил дату запуска Realme Pad.

Твит Карула предполагает, что Realme Pad будет анонсирован 9 сентября в Индии. Он не уточнил, будет ли планшет выпускаться официально в Индии или Китае. Если дата запуска 9 сентября верна, компания скоро начнет сообщать об его прибытии позже на этой или на следующей неделе.

Объявлена дата запуска Realme Pad

Отчеты показали, что Realme Pad имеет размеры 246 x 156 x 6,8 мм и 10,4-дюймовую панель AMOLED. Неясно, какой процессор находится под капотом устройства, но предполагается, что он может поставляться с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

В планшете может быть установлена ​​батарея емкостью 7 100 мАч, которая может работать в сочетании с технологией быстрой зарядки компании. Он будет работать на Android 11 и пользовательском интерфейсе Realme. Он может иметь переднюю камеру на 8 мегапикселей и заднюю камеру на 8 мегапикселей с поддержкой автофокуса.

Ожидается, что Realme Pad поступит в вариантах с Wi-Fi и Wi-Fi + LTE. Есть вероятность, что устройство может иметь подставку для стилуса. Информации о его ценах пока нет, но просочившиеся рендеры показали, что он может быть в оттенках серого и золотого.

Источник — Astera.

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