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Объявлена дата запуска нового премиум-телевизора Xiaomi Smart TV 5A

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Xiaomi объявляла дату запуска телевизора Xiaomi Smart TV 5A, который претендует на звание телевизора премиум-класса, способного справиться со всеми задачами пользователя.

Он будет выпущен очень скоро и уже можно посмотреть на него на официальных изображениях.
Xiaomi Smart TV 5A будет телевизором премиум-класса, и он будет запущен в первую очередь в Индии.

Новинка будет основана на процессоре Cortex A55, а запустят ее вместе с Xiaomi 12 Ultra и Xiaomi Pad 5. Дата запуска Xiaomi Smart TV 5A — 27 апреля наряду с вышеупомянутыми Xiaomi 12 Ultra и Pad 5.

Технические характеристики и другие возможности телевизора пока не раскрывают, но это случится уже совсем скоро.

Объявлена дата запуска нового премиум-телевизора Xiaomi Smart TV 5A

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