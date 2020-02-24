Объявлена дата дебюта флагмана Vivo APEX 2020

Vivo планировала презентацию нового флагманского аппарата на выставке в Барселоне, но в связи с тем, что она была отменена, компании перенесли даты анонсов и будут проводить их онлайн.

Так, Vivo объявила дату презентации концептуального Vivo APEX 2020, опубликовав тизерные изображения. Официальная премьера новинки состоится 28 февраля.

Пока известно, что смартфон получит топовый процессор Snapdragon 865, поддержку работы в сетях пятого поколения, основную камеру с двумя модулями, а также экран-водопад с частотой обновления 120 Гц. Других подробностей пока нет.