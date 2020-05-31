Объявлена дата анонса фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5

Китайская компания Xiaomi в официальном аккаунте Xiaomi Mall WeChat объявила дату анонса нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5.

Как сообщили в компании, премьера устройства состоится 11 июня. Ранее несколько инсайдеров сообщали, что Mi Band 5 будет представлен в июне или июле.

Официальные подробности о браслете не приводят. При этом согласно инсайдерским данным, у фитнес-браслета будет увеличенный до 1,2 дюйма экран, а в целом внешне он должен стать похожим больше на часы, чем на браслет.

Также устройство может получить поддержку NFC на рынках за пределами Китая.

Еще известно, что в компании планируют оставить стоимость браслета на уровне прошлой модели, а именно – 179 юаней.