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Объявлен запуск Samsung Galaxy A52s 5G в Индии

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Сообщается, что Samsung работает над выпуском Galaxy A52s 5G в Индии. Южнокорейская компания выпустила официальный тизер смартфона, чтобы подтвердить его прибытие в Индию. Предполагается, что A52s поступят в продажу 3 сентября в Индии.

Вчера аналитик Абхишек Ядав опубликовал твит, в котором поделился просочившимися ценами на A52s 5G. Он заявил, что смартфон поступит в продажу 3 сентября в Индии. Инспектор также сообщил, что варианты A52s с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ и 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ будут стоить 35 999 рупий (~ 327 долларов США) и 37 499 рупий (~ 341 доллар США) соответственно.

Объявлен запуск Samsung Galaxy A52s 5G в Индии

Galaxy A52s 5G имеет 6,5-дюймовый S-AMOLED FHD + экран, который предлагает частоту обновления 120 Гц. В целях безопасности он оснащен встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. В отверстии для дисплея находится 32-мегапиксельная селфи-камера. Его задняя панель имеет 64-мегапиксельную основную камеру, 12-мегапиксельную сверхширокую камеру, 5-мегапиксельную макро-камеру и 2-мегапиксельную линзу для увеличения глубины резкости.

A52s 5G работает на чипсете Snapdragon 778G. Он имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку 25 Вт.

Источник — Astera.

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