Объявлен новый вариант цвета OPPO Reno6 Purple Star

В мае OPPO анонсировала в Китае серию смартфонов OPPO Reno6 5G. Стартовая модель была доступна в таких цветах, как Summer Sea (белый градиент), Galaxy Dream (синий градиент) и Night Sea (черный). Сегодня компания подтвердила прибытие в Китай нового цветового варианта под названием Purple Star.

Вариант OPPO Reno6 Purple Star поставляется с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ для хранения, как и другие варианты цвета. Эти модели стоят 2799 юаней и 3199 юаней. В настоящее время новый цветовой вариант является эксклюзивным для ванильной модели семейства Reno6. Компания также продает в стране модель Reno6 Purple Star Fantasy Limited Gift Box.

Reno6 5G имеет 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD + и частотой обновления 90 Гц. В отверстии дисплея находится 32-мегапиксельная передняя камера, а на задней панели — 64-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельный сверхширокий объектив и 2-мегапиксельная макро-камера.

Что касается новостей, OPPO работает над тем, чтобы вывести серию Reno6 на мировые рынки. Индия может стать первым рынком за пределами Китая, который получит модельный ряд Reno6. Компания недавно подтвердила, что 14 июля в Индии запустит Reno6 5G и Reno6 Pro 5G.

Источник — Astera.