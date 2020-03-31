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Объявили дату премьеры смартфонов Honor 30 и Honor 30 Pro

31.03.2020 23:19

Бренд Honor официально анонсировал дату презентации новых смартфонов, опубликовав в сети Weibo рекламный постер.
Так стало известно, что Honor 30 и Honor 30 Pro будут представлены 15 апреля.

Об этих моделях до сих пор известно не много, но Honor 30 уже замечали в базе 3С, где он проходит под модельным номером BMH-AN10.

Там же было указано, что смартфон получит поддержку работы в сетях пятого поколения и зарядка на 40 Вт.

Между тем были слухи, что Honor 30 и Honor 30 Pro это будут Honor V30 5G и V30 Pro 5G.

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