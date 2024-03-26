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Оборот серых сим-карт в России снизился в 18 раз по итогам 2023 года

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Согласно данным Роскомнадзора, в России существенно снизился оборот серых сим-карт. В 2023 году было изъято около 4 тысяч таких сим-карт, что в 18 раз меньше, чем в 2022 году, когда их было 74 тысячи.

Большинство изъятых серых сим-карт принадлежит крупным мобильным операторам. Так, более 800 сим-карт принадлежит «Билайну», свыше 1200 — «Мегафону», более 800 — «МТС», более 1000 — Tele2, а более 90 — другим операторам связи. В Санкт-Петербурге, ХМАО и Красноярском крае было изъято наибольшее количество серых сим-карт.

Роскомнадзор оформил 317 протоколов об административных правонарушениях в отношении нарушителей, и общая сумма штрафов составила 1,29 миллиона рублей.

В 2024 году Роскомнадзор и МВД провели 126 мероприятий по пресечению незаконного распространения сим-карт, изъяли 232 сим-карты и составили пять протоколов об административных правонарушениях. Ведомство также проводит профилактические встречи с операторами связи.

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